Brincando com o Esporte leva crianças para conhecer a história e cultura do município

O projeto Brincando com o Esporte, realizado pela prefeitura de São Sebastião em parceria com o governo federal, promoverá quatro passeios turísticos com seus beneficiados ao Sítio Arqueológico de São Sebastião e Cebimar, nos dias 16 e 23 de julho.

Os passeios permitem ao participantes saírem do ambiente do projeto, e conhecerem novos lugares e diferentes situações, relacionadas a sua cultura local, usando todos os sentidos para buscar o desenvolvimento cultural, social, pessoal e intelectual.

O Brincando com o Esporte é desenvolvido na escola municipal Verena de Oliveira Dória, da Topolândia, região central, e na escola estadual Walkir Vergani, em Boiçucanga, na costa sul da cidade.

O programa atende, aproximadamente, 400 crianças e adolescentes por final de semana, e objetiva oferecer opções de esporte e lazer que preencham o tempo livre dos jovens de forma prazerosa e, ao mesmo tempo, construtiva. Isso tudo por meio do desenvolvimento de atividades lúdicas, esportivas, artísticas, culturais, sociais e turísticas, além de proporcionar aos pais e mães dos beneficiados do projeto tranquilidade para desempenhar seus trabalhos nos fins de semana.

De acordo com a Secretaria de Esportes (Seesp), em razão do sucesso do projeto, a prefeitura realiza estudos para torná-lo definitivo no município, e, também, para ampliá-lo, levando-o para todas as regiões: costas norte, sul e central.

