Buscas por turista no canal de Bertioga continuam nesta manhã

Foto: Reprodução

Bertioga

Da redação

O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) prossegue as buscas por Felipe Rinco Martins, de 29 anos. O morador da capital desapareceu no canal de Bertioga na madrugada de domingo, 29, após mergulhar para verificar um problema na hélice de uma embarcação.

Conforme registrado por familiares na Delegacia Sede de Guarujá, Felipe teria mergulhado no braço de mar por volta da 1 hora com o proprietário da embarcação para verificar a hélice. Ela estava atracada no píer de uma marina localizada na rodovia Ariovaldo de Almeida Viana, conhecida como estrada Guarujá-Bertioga. Pouco depois, o dono da embarcação voltou à tona, enquanto Felipe permaneceu submerso, e foi embora.

Durante a madrugada o Corpo de Bombeiros iniciou as buscas com um bote e, na manhã de domingo, o GBMar assumiu os trabalhos. A Polícia Civil investiga o caso.

A Marinha informou que, por intermédio da Capitania dos Portos, teve conhecimento do caso por volta das 17 horas de domingo. Segundo esclareceu, “uma equipe de peritos da Capitania dos Portos de São Paulo foi enviada ao local para coletar informações que irão subsidiar um Inquérito Administrativo, cujo prazo de conclusão é 90 dias e apurará as causas e possíveis responsabilidades do acidente”.