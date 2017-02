A primeira sessão ordinária de 2017 da Câmara Municipal de Bertioga será hoje, terça-feira, 7, a partir das 18 horas, com a presença do prefeito Caio Matheus, que promete apresentar um panorama da atual situação financeira do município. O secretário de Administração e Finanças, Roberto Cassiano Guedes, também participará e irá expor o balanço orçamentário.

A sede do Legislativo fica na rua Reverendo Augusto Paes D´Ávila, 374, no bairro Rio da Praia.