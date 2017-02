Caio Matheus busca recursos para investimentos, em Brasília

O prefeito de Bertioga Caio Matheus cumpriu extensa agenda em Brasília, entre os dias 14 e 16, junto a ministros e deputados, para tratativas voltadas a investimentos em diversas áreas do município, como saúde, obras, turismo, esportes, educação, mobilidade urbana, segurança e iluminação pública.

Dentre os projetos protocolados, estão a construção do portal de entrada do município e a inclusão de Bertioga no Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC), do governo federal, para construção de polos esportivos culturais e de lazer nos bairros. Na área da educação, a meta é a construção de quadras poliesportivas nos bairros de Boraceia e Jardim Rio da Praia, que estão paralisadas desde o ano passado, além do repasse de recursos para outros projetos.

Na área de saúde, o prefeito solicitou repasse de verbas para média e alta complexidade. “Também fomos buscar recursos para equipar o novo prédio [ampliação] do hospital e adequar e qualificar a Unidade de Pronto Atendimento da Vista Linda. Solicitamos, ainda, mais quatro equipes da Saúde da Família”, explicou.

O prefeito Caio Matheus também esteve com o secretário nacional de Saneamento Ambiental Alceu Segamarchi Júnior, ao qual entregou um levantamento de micro e macrodrenagem e de pavimentação para os bairros Boraceia, Indaiá, Rio da Praia, Maitinga e Chácaras. Ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), ele pediu autorização para que a prefeitura dote alguns trechos da rodovia Rio-Santos de iluminação pública.

O chefe do Executivo bertioguense também visitou alguns deputados, como explica: “Junto ao deputado Marcio Alvino protocolei pedido de emenda parlamentar para projetos de mobilidade urbana e segurança, com monitoramento das áreas urbanas. Com a deputada Renata Abreu, falamos sobre o programa Banco de Alimentos, que virá para Bertioga. Também pedimos ajuda com verbas para obras de infraestrutura”.

O saldo da viagem, segundo ele, foi positivo: “Precisamos desses apoios para realizar obras importantes na cidade, como a construção do Centro de Especialidades Médicas e o Núcleo Esportivo, ambos no bairro Rio da Praia, e pavimentação das ruas Epifânio Batista e Manoel Gajo, no bairro Vicente de Carvalho 2”.

Foto: Divulgação