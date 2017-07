Caio Matheus quer readequação na planta do hospital

Pedido foi realizado junto ao secretário de Saúde, David Uip, com a presença de deputados

O prefeito de Bertioga, Caio Matheus, apresentou à Secretaria de Saúde do Estado um pedido para a continuidade das obras e readequação da planta do Hospital Municipal de Bertioga. O encontro com o secretário da pasta, David Uip, ocorreu na manhã de sexta-feira, 14, na capital.

Segundo informou o prefeito em sua página no Facebook, o pleito é pela readequação e inserção de dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na ampliação do hospital. Em setembro de 2016, a prefeitura havia informado que 70% das obras de ampliação já estavam concluídas e, naquela época, contemplava um total de 100 leitos, distribuídos em alas masculina e feminina de clínica médica e cirúrgica, ginecologia e obstetrícia, pediatria, além de uma UTI com 10 leitos. O investimento divulgado na época era de R$ 8,5 milhões de investimentos – provenientes de convênio com a Secretaria de Estado da Saúde, da ordem de R$ 8 milhões, com contrapartida da municipalidade de R$ 500 mil.

Participaram também do encontro na sexta-feira, 14, o deputado federal João Paulo Tavares Papa (PSDB); o deputado estadual Cassio Navarro (PMDB); a diretora da DRS-IV – regional de saúde de Santos, Paula Covas; o subsecretário de Assuntos Metropolitanos, Edmur Mesquita; e o secretário de Saúde de Bertioga, Jurandyr Teixeira das Neves.

Foto: Diego Bachiega/PMB