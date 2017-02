Caixa funcionará em quatro sábados até julho

Após abrir as portas no dia 18 para tirar dúvidas sobre o saque de contas inativas do FGTS, agências abrirão um sábado por mês até julho, exceto abril

No sábado, 18, cerca de 356 mil pessoas procuraram as agências da Caixa para tirar dúvidas sobre o saque de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e, até julho, as portas serão abertas em mais quatro sábados até o mês de julho.

Conforme calendário, as agências do banco abrirão em todo o país das 9h às 15h durante quatro sábados, sendo um por mês. Os sábados serão de 14 de março, 13 de maio, 17 de junho e 15 de julho.

Os trabalhadores interessados em obter informações sobre o saque de contas inativas do FGTS podem procurar as agências da Caixa ou tirar dúvidas pelo telefone 0800 726 2017 e no site (www.caixa.gov.br/contasinativas). Para ter acesso, o trabalhador deve informar o número de inscrição do PIS e o CPF.

Pode efetuar o saque quem teve um contrato de trabalho finalizado até 31 de dezembro de 2015 e tenha saldo na conta. O calendário de saques é baseado na data de aniversário do beneficiário. Por isso, os nascidos em janeiro e fevereiro poderão sacar o benefício entre 10 de março e 9 de abril; já os nascidos em março, abril e maio terão disponível para saque de 10 de abril e 11 de maio; nascidos nos meses de junho, julho e agosto vão receber entre os dias 12 de maio e 15 de junho; nascidos em setembro, outubro e novembro, de 16 de junho a 13 de julho; e nascidos em dezembro, de 14 a 31 de julho.

Para o recebimento das contas são disponíveis quatro opções. Quem tem conta-corrente na Caixa poderá pedir o recebimento do crédito em conta, por meio do site das contas inativas. Para valores de até R$ 1.500, é possível sacar só com a senha do Cartão do Cidadão, mesmo que o beneficiário tenha perdido o documento. Para valores de até R$ 3.000, o saque pode ser feito com Cartão do Cidadão e a respectiva senha. Os valores do FGTS inativo também podem ser retirados em agências lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Neste caso, o beneficiário vai precisar do Cartão do Cidadão, da senha e de um documento de identificação.

O dinheiro também pode ser retirado diretamente nas agências bancárias, sendo necessário levar o número de inscrição do PIS (Programa de Integração Social) e o documento de identificação do trabalhador. É recomendado levar também o comprovante da extinção do vínculo (carteira de trabalho ou termo de rescisão do contrato de trabalho).

