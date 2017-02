Câmara cobra melhorias do atendimento bancário

Serviços das agências instaladas em Bertioga são criticados por vereadores desde a primeira sessão do ano

Os problemas enfrentados pela população da cidade com relação ao atendimento bancário têm sido alvo de críticas na Câmara de Bertioga. Fila fora da agência, longas esperas e horário de funcionamento diferente do estabelecido por lei municipal foram alguns dos tópicos relatados pelos vereadores nas últimas sessões. A falta de caixas ativos na agência do Banco do Brasil, parcialmente paralisada após roubo ocorrido em abril do ano passado, também foi criticada.

Assim como os clientes que precisam utilizar os serviços bancários, os vereadores também cobram uma solução para antigos problemas. A fila que se forma fora do banco Itaú, por exemplo, para o atendimento nos caixas eletrônicos antes da abertura da agência foi questionada pelo vereador Carlos Ticianelli (PSDB), que reclama do descaso do banco. Disse ele: “Nós vemos que, principalmente, em dias de recebimento de aposentadoria e pagamentos, idosos, gestantes e mulheres com crianças de colo ficam naquela fila do lado de fora, debaixo de chuva ou de sol”.

A sugestão do vereador é que, no período anterior ao horário de atendimento, a porta automática permaneça fechada, sendo obrigatória a passagem somente pela porta giratória. Ele ressaltou: “Se liberassem aquela porta giratória para as pessoas entrarem, não teria esse problema”. Para reforçar a indignação quanto aos problemas no atendimento, o vereador deve apresentar uma moção de repúdio ao banco.

Na legislatura passada, a vereadora Valéria Bento (PMDB) também apresentou uma indicação sobre o mesmo problema, e deveria ter apresentado outro, este relacionado ao Banco do Brasil, na última sessão, mas, devido ao tempo destinado a outros trabalhos, deixou para discuti-lo nas próximas semanas.

Desde que a agência foi alvo de bandidos, que explodiram os caixas e danificaram o imóvel, o atendimento não retornou ao normal, e ficou restrito aos terminais de pronto atendimento. Ela repreendeu a demora do banco para a reforma da agência: “Faz um ano que eles estão para reformar e não reformaram. Quando aconteceu essa situação de estourarem os caixas eletrônicos, foi simultaneamente ao Bradesco – que está atendendo dentro das possibilidades, mas que, rapidamente, ofereceu conforto para os clientes. O Banco do Brasil simplesmente lavou as mãos”.

A vereadora destaca que a incompletude no atendimento da agência prejudica principalmente aposentados, que não têm condições de pegar ônibus em busca de atendimento na cidade vizinha ou de “ficar três horas em pé nos Correios”.

Outra questão abordada foi o descumprimento da legislação municipal quanto ao tempo de espera dos bancos e, principalmente, o horário de atendimento bancário. Conforme as leis 618/04 e 927/10, o tempo de espera máximo é de 30 a 45 minutos, e o horário de atendimento, das 10h às 17 horas. Em sua indicação, o vereador Arnaldo de Oliveira Júnior (PV) cobra medidas da prefeitura para o cumprimento da legislação.

O tempo de espera para atendimento também foi criticado pelo vereador Luis Henrique Capellini (PSD). Ele comentou: “No Bradesco, você vai para uma fila e fica mais de uma hora e meia”. Para ele, exceto a Caixa, que tem mais de uma agência no município, todos os outros bancos prestam um péssimo serviço à população.

Para resolver os problemas elencados, os vereadores Capellini e Valéria foram taxativos: o que falta é fiscalização. A peemedebista explica: “Cabe ao município fiscalizar e tomar as providências cabíveis, multar e ir para cima deles. Enquanto não tiver uma atitude ostensiva, eles vão continuar agindo da maneira como estão agindo, porque eles não estão tendo prejuízo nenhum, muito pelo contrário, eles ganham – e ganham muito”.

Bancos

Procurados para se manifestarem sobre os problemas no atendimento em Bertioga, com relação ao descumprimento do tempo de espera e de horário de atendimento, os bancos informaram que cumprem a resolução 2932/02 do Banco Central. Essa regulamentação dita que: “o horário mínimo de expediente para o público será de cinco horas diárias ininterruptas, com atendimento obrigatório no período de 12h às 15h”.

Em resposta, o Banco do Brasil informou que os seis terminais de autoatendimento da agência estão funcionando normalmente, e que “todos os demais atendimentos, com exceção dos guichês de caixa, estão sendo prestados”. Sobre a reforma, o BB respondeu: “Devido ao ataque com explosivos ocorrido em 2016, a agência necessita de reforma para que os guichês de caixa voltem a operar com segurança. A reforma da agência Bertioga está aguardando alvará da prefeitura para que, após a aprovação, possamos iniciar processo de licitação da obra. Ainda não há previsão para a finalização da reforma”.

Prefeitura

Questionada por e-mail sobre a fiscalização e medidas planejadas, a prefeitura não retornou as perguntas da reportagem. Sua assessoria informou, por telefone, que o secretário de Administração e Finanças não havia sido encontrado. Até o fechamento desta edição, o posicionamento não foi enviado.

Bertioga

Mayumi Kitamura

Foto: JCN