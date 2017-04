Câmara de Ilhabela oficializa mudança para novo prédio

Até a semana passada, os atendimentos seguiam no endereço antigo

A Câmara de Ilhabela oficializou a mudança para o prédio situado à Av. Dona Germana, 85, Centro, conhecido como Casa da Princesa. Os departamentos administrativos e os gabinetes dos vereadores estarão disponíveis para atendimento à população neste novo endereço a partir de segunda-feira, 24, das 10h às 17h. Até a semana passada, os atendimentos seguiam no endereço antigo; apenas as sessões eram realizadas no novo prédio, que recebeu os últimos ajustes, como instalação de equipamentos de ar condicionado.

Ilhabela

Da redação

Foto: Divulgação/PMI