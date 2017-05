Câmara de Ilhabela regulariza microcervejarias artesanais

Os vereadores ilhéus aprovaram, durante sessão na última terça-feira, 9, o projeto de lei 6/2017, que regulariza e incentiva as microcervejarias artesanais em Ilhabela.

De autoria do vereador Luiz Paladino de Araújo, o Luizinho da Ilha (PSB), a propositura tem o objetivo de fomentar o turismo e a economia local com mais uma opção de atividade. O parlamentar agradeceu ao vereador Gabriel Rocha (SD), que o acompanhou no projeto, e destacou a presença de produtores de cerveja artesanal na sessão. O projeto aprovado será encaminhado para sanção do Executivo.

O vereador Gabriel Rocha (SD) apresentou o projeto de lei 36/2017 para denominar a via pública, localizada na avenida Almirante Tamandaré, entre as residências de números 480 e 484, no bairro Itaquanduba, de Viela Alexsandro Jesus Manoel. Além da homenagem, o vereador justifica que a denominação para a via também atende a reivindicação do Departamento de Trânsito, pois o local vem sendo bloqueado por veículos, dificultando o trabalho das autoridades competentes. “O fato de a via não ser nomeada impede a formalização das ações do trânsito em suas intercorrências”, explicou. O PL foi encaminhado para as Comissões Permanentes da casa de leis.

A Câmara também aprovou o projeto de lei 37/2017, encaminhado pela prefeitura, que reajusta o valor do cartão alimentação dos servidores públicos do Executivo. O valor do benefício passa a ser de R$ 270.

Ilhabela

Da redação

Foto: CMI