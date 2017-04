Câmara de SS extingue despesas com homenagens

A atual gestão da Câmara de São Sebastião decidiu não mais arcar com os custos para confecção de placas e quadros entregues em homenagens. A decisão foi tomada pelo presidente Reinaldo Moreira, o Renaldinho (PSDB), amparado por um parecer jurídico.

De acordo com o parecer, trata-se de despesa sem finalidade pública, sendo, portanto, ilegal. “Desde o início, já tínhamos o entendimento que a Câmara não poderia ter esse tipo de gasto, por isso, pedi um parecer jurídico para embasar nossa decisão”, comenta Reinaldinho.

Os seis quadros de moções de Aplausos e Reconhecimento, entregues neste ano, até o momento, foram custeados pelos vereadores que propuseram as homenagens. As 15 placas de Título de Cidadão Sebastianense, concedidas em sessão solene, no aniversário da cidade, também não foram bancadas pela Câmara.

