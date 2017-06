Câmara homenageia diretora do Sistema Costa Norte

Dinalva Berlofi Zaidan recebeu a láurea pelos relevantes serviços em prol da família e da comunicação

Os serviços prestados pela diretora administrativa do Sistema Costa Norte de Comunicação, Dinalva Berlofi Zaidan, em prol da família e da comunicação, em Bertioga, foram reconhecidos e resultaram em homenagem da Câmara Municipal,na terça-feira, 30.

A moção de congratulação foi apresentada pela vereadora Valéria Bento (PMDB), que definiu sua personalidade como resultante de sua ascendência. Por ser filha de um austríaco e uma espanhola, disse a vereadora: “Dinalva herdou temperança e ousadia em igual proporção”.

A trajetória acadêmica de Dinalva, época em que conheceu seu marido Ribas Zaidan, pessoal e profissional,foram contadas resumidamente durante a homenagem, assim como a escolha do casal por Bertioga como a cidade em que construiriam suas vidas – e marcariam a história da comunicação no município.

Disse a vereadora: “Essa moção da Dinalva é um pinguinho, um grãozinho de areia, de tudo o que ela merece por todos esses anos. Todo esse tempo, a vimos ali, à frente da família; por mais que o Zaidan fale, os meninos, a gente sabe que o comando está conosco, a mulherada hoje em dia está incrível. Ela fez esse último evento com sua equipe, o Seminário 2030. Quando uma mulher pega uma coisa para se dedicar, não tem falha. Foi tudo muito bem organizado, os horários cumpridos, as metas atingidas”.

Todos os vereadores elogiaram a atuação de Dinalva no município e ressaltaram o desenvolvimento do seminário que discutiu ações para Bertioga até 2030. Matheus Rodrigues (DEM) ressaltou que a perfeição na condução do evento foi tamanha que ele só havia visto na capital, e que ela parecia um “maestro regendo aquela orquestra”. Além disso, ele destacou que “a Dinalva é o coração da empresa e da família Zaidan”.

Valéria Bento ainda aproveitou para sugerir que a diretora administrativa estude a possibilidade de se dedicar também à política do município.“Você, Dinalva, provou que está pronta para muitas coisas. […] você tem muito mais para dar para essa cidade. Daqui a três anos e meio, que venha com mais garra, com força total, afinal de contas, não sou feminista, adoro meus pares, mas temos que tentar dar um equilíbrio nesse plenário. Seria muito bem-vinda a esta casa de outra maneira”.

Em agradecimento à homenagem recebida, a diretora teceu algumas palavras. Disse ela: “Dediquei minha vida à família e ao trabalho, nesta ordem, e escolhi para construir o meu legado a cidade que amei desde que vim para cá, quando criança, para usufruir dessa beleza natural que, felizmente, continua intocada, ou quase. Agradeço de coração a vocês, muitos dos quais conhecem de perto a nossa luta ao longo de quase três décadas para construir um conglomerado de empresas dedicadas à comunicação, que, tenho certeza, tem cumprido com seriedade, imparcialidade e justiça o seu objetivo”.

Também presente, o diretor-presidente do Sistema Costa Norte Ribas Zaidan disse ter se sentido tão emocionado quanto a sua mulher pela congratulação e adiantou que o Seminário 2030, que objetivou traçar políticas públicas pelo desenvolvimento sustentável da cidade, deverá se desdobrar em outros seminários. Ele explica que, pelo evento, pôde ser detectado o que a população deseja para Bertioga: “A cidade é todo mundo, não só os poderes constituídos”.

Foto: JCN