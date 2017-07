Câmara promove 1º Fórum sobre Segurança Pública

Fórum realizado na sexta-feira, 30, discutiu problemas e, também, soluções para combater a criminalidade em Bertioga

O 1º Fórum sobre Segurança Pública de Bertioga foi realizado na sexta-feira, 30, na sede do Lions Clube Bertioga. Promovido pela Câmara Municipal de Bertioga, o evento foi idealizado pelos vereadores Valéria Bento (PMDB), Pacífico Junior (PROS), Matheus Rodrigues (DEM) e Luis Henrique Capellini (PSD), em razão da sensação de insegurança na cidade.

O fórum, em formato de audiência pública, contou com a participação do coronel Camilo, deputado estadual pelo PSD, e ex-comandante geral da Polícia Militar de São Paulo, que anunciou a possibilidade de destinar uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil para a pasta de Segurança, em Bertioga, como explica: “Estou tentando trazer pra cá essa emenda; estou aguardando a liberação do governador Geraldo Alckmin”.

O prefeito Caio Matheus parabenizou o evento e apontou as falhas da segurança pública em Bertioga. “Faltam ferramentas, falta combustível, falta carro, falta efetivo, só não falta coragem; estamos bem servidos pelas polícias civil e militar, mas eles estão sobrecarregados, porque o efetivo é o mesmo de dez anos atrás, mesmo Bertioga sendo a cidade que mais cresce na região”, afirmou o chefe do Executivo.

Os palestrantes foram o delegado titular de Bertioga Sérgio Nassur; a jornalista Eliane Belford e o vereador santista Bruno Orlandi (PSDB), que trouxe um panorama do monitoramento por câmeras implantado em Santos, em 2006. O vereador explicou que, hoje, as ocorrências são solucionadas com o apoio das 648 câmeras de segurança espalhadas pela cidade, da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar.

O parlamentar tucano mostrou exemplos satisfatórios da queda de ocorrências. Em 2012, havia apenas 188 câmeras, e as ocorrências acompanhadas pelo monitoramento chegaram a 2.492. Já em 2017, com 648 câmeras, 1.167 ocorrências foram registradas. “Hoje, os juízes utilizam essas imagens como prova penal. Eles conseguem identificar até a vestimenta do criminoso”, disse Orlandi.

A cidade de Santos conta com diversas tecnologias para controlar a criminalidade, como câmeras fixas, dome e OCR (que realiza a leitura da placa de veículos) e análise de vídeo inteligente com alarme monitorado, que detecta movimentos e aciona um alarme na sala de monitoramento. “O monitor aciona a viatura mais próxima e dá o flagrante o mais rápido possível”, destacou. Em Bertioga, o projeto de implantação de 38 câmeras de segurança foi paralisado em 2016, devido ao alto custo: R$ 2 milhões.

A audiência foi gravada e deve gerar um documento aberto à população. Para solicitar, o documento basta entrar em contato com a Câmara Municipal pelo telefone (13) 3319 9000, ou no endereço rua Reverendo Augusto, 374, Jardim Rio da Praia, Bertioga.

Bertioga

Marina Aguiar

Foto: JCN