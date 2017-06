Câmara promove 1º Fórum sobre Segurança Pública

Fórum será realizado às 14 horas dessa sexta-feira, 30, na sede do Lions Clube Bertioga

O 1º Fórum sobre Segurança Pública de Bertioga é realizado nesta sexta-feira, 30, na sede do Lions Clube Bertioga (avenida 19 de Maio, 338, Albatroz). Promovido pela Câmara Municipal de Bertioga, o evento foi idealizado pelos vereadores Valéria Bento (PMDB), Pacífico Junior (PROS), Matheus Rodrigues (DEM) e Luis Henrique Capellini (PSD), em razão da sensação de insegurança na cidade.

A audiência pública contará com a participação do Coronel Camilo (PSD), deputado estadual e ex-comandante geral da Polícia Militar de São Paulo; dos delegados de Bertioga José Aparecido Cardia e Sérgio Nassur; da jornalista Eliane Belford e do vereador santista Bruno Orlandi (PSDB).

Segundo a vereadora Valéria Bento, o grupo de vereadores decidiu realizar o evento após analisar a insegurança de Bertioga. “A cidade não possui câmeras de monitoramento, o policiamento militar ostensivo está sem viaturas, a gente vê policiais militares na rua andando a pé, de bicicleta. A polícia civil, mesma situação. Quando eu cheguei aqui tinha um terço da população atual, hoje temos 60 mil habitantes e apenas uma única delegacia de polícia, as ocorrências vem uma atrás da outra. Precisamos de controle”, desabafou durante o programa Opinião, na TV Costa Norte.

Pacífico Júnior afirmou que as poucas viaturas da Polícia Militar disponíveis não estão em boas condições de uso. “Olhem o ano das viaturas que estão lá, elas já são passíveis de dar baixa. A lei pro cidadão é uma e pro trabalhador do estado é outra. Poderíamos estudar a implantação de um Fundo Municipal de Segurança Pública”, sugeriu o parlamentar.

A audiência é aberta para toda a população e terá início às 14 horas, na sede do Lions Clube Bertioga, localizado na avenida 19 de Maio, 338, Albatroz.

Foto: JCN