Câmara reprova, pela terceira vez, as contas da ex-prefeita Antonieta

Apesar de parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado, o Legislativo só aprovou uma das contas da peemedebista, referente a 2009

As contas da ex-prefeita Maria Antonieta de Brito referentes ao ano de 2012 foram reprovadas pela Câmara de Guarujá na sessão de terça-feira, 9, por 14 votos a 1. O mesmo já havia ocorrido em relação às contas de 2010 e 2011, analisadas nos dias 11 e 25 abril, respectivamente.

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) havia emitido parecer técnico favorável à aprovação dos balanços, no entanto, os vereadores, a quem cabe o julgamento político das matérias, optaram pela rejeição nos três casos.

De quatro balancetes da ex-prefeita analisados até o momento, apenas o de 2009 – julgado em dezembro de 2016 – teve o parecer técnico do TCE acatado pelo Legislativo.

Votaram pela rejeição das contas de 2012 os seguintes vereadores: Andressa Sales (PSB); Carlos Eduardo Vargas (PSB); Joel Agostinho (PMDB); Juninho Eroso (PP); Mario Lúcio (PR); Bispo Mauro (PRB); Sérgio Santa Cruz (PRB); Pastor Sargento Marcos (PSB);NaldoPerequê (PPS); Zé Teles (PPS); Doidão (PPS);Peitola (PSDB);Nequinho (PMN); e Raphael Vitiello (PSDB).

O único voto favorável ao parecer foi do vereador Luciano Tody (PMDB), que seguiu orientação da executiva municipal do partido, sob risco de sanções internas. Já o presidente do legislativo, Edilson Dias (PT), não pôde votar, pois o regimento interno da Câmara Municipal só faculta este direito em casos de necessidade de desempate. O vereador Nicolaci (DEM) não participou da sessão por problemas de saúde.

Foto: Divulgação