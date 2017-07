Câmera de monitoramento grava assalto a veículo em Guarujá

Assalto ocorreu no domingo, 9, na Praia de Pernambuco; criminosos ainda estão foragidos

Uma família foi abordada por assaltantes enquanto guardava pertences em seu veículo, em um acesso à Praia de Pernambuco, na região do Mar Casado, em Guarujá. O crime ocorreu no último domingo, 9, e repercutiu nas redes sociais.

No vídeo, é possível ver um bandido abordando os três integrantes da família enquanto outros dois chegam, a pé e de bicicleta. Eles roubam R$ 55 em dinheiro, dois óculos de sol e entram no veículo. A família segue assustada de volta para a praia e os criminosos tentam, com dificuldade, manobrar o veículo, que chega a bater a traseira em uma calçada.

A Polícia Militar foi acionada e chegou ao local minutos depois. O veículo foi encontrado na segunda-feira, 10, na Praia do Perequê e devolvido ao proprietário. Ninguém ficou ferido na ação. Os criminosos ainda não foram identificados.

Veja o momento do assalto:

Imagens: Facebook/Tudo Sobre o Guarujá