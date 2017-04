Câmera de segurança registra furto em joalheria de Bertioga

O suspeito foi flagrado com joias, relógios, óculos e R$250

Uma loja de joias no centro de Bertioga foi vítima de furto, na madrugada de quinta-feira. O meliante invadiu o estabelecimento, cortou a fiação do alarme e das câmeras de segurança, exceto uma, pela qual flagrado furtando as joias da loja, 180 relógios, alguns óculos de fabricação própria e R$ 250 do caixa.

De acordo com o proprietário, o indivíduo teve acesso a loja por uma casa de veraneio, atrás do comércio, por volta das 2 horas da manhã. Em seguida, quebrou alguns blocos de vidro do estabelecimento e passou por um espaço de 20 centímetros de largura. Ele deixou o carro na rua lateral e um comparsa do lado de fora da loja, inaugurada há quatro meses.

Ao entrar na joalheria, o criminoso cortou os fios das câmeras de segurança, mas esqueceu de uma e acabou sendo filmado. A fiação do alarme, que funciona por telefone, também foi danificada. O indivíduo ficou no local por 1h15m e, até o momento, não foi identificado.

Foto: Via WhatsApp