Caminhão fica destruído após bater, em Santos

O motorista de um caminhão perdeu o controle e derrubou parte de uma mureta na avenida Perimetral, em Santos, na noite de segunda-feira, 30. Ele teve apenas ferimentos leves.

O acidente aconteceu quando o homem trafegava sentido Ponta da Praia/Centro. Por motivos desconhecidos, ele perdeu o controle da direção, passou pela ciclovia e atingiu parte da mureta de proteção. O veículo ainda acertou um poste de energia e foi parar na via férrea.

Com o impacto da batida, o eixo dianteiro despendeu do veículo e ficou atravessado na ciclovia. No momento da colisão, ninguém trafegava pela via. O trecho da avenida Perimetral ficou interditado até a retirada do caminhão por um guincho. O homem teve ferimentos leves e foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros. O motorista não corre risco de morte.

Reparo

De acordo com a Companhia Docas do Estado de São Paulo – Codesp, a linha férrea não foi danificada pelo acidente e a circulação de trens ocorre normalmente. Na manhã desta terça-feira, 31, funcionários reparavam o local.

Técnicos da concessionária responsável pelo serviço fizeram uma avaliação durante a madrugada e não encontraram danos. Os reparos do muro e da grande foram iniciados somente pela manhã.