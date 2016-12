Caminhão tomba com carga de vidro em Guarujá

Foto: Reprodução/Samu Litoral

Um caminhão com carregamento de vidro tombou na Avenida vereador Lydio Martins, acesso da rodovia Cônego Domênico Rangoni, no início da tarde desta terça-feira, 27. O motorista do veículo se feriu e precisou ser encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento Matheus Santamaria, conhecida como PAM da Rodoviária.

O motorista estava fazendo uma curva quando capotou e reuniu muitos curiosos no local, que foram responsáveis pelos primeiros socorros da vítima. Nas redes sociais, os moradores comentam que os caminhões costumam passar em alta velocidade pela curva, o que torna este tipo de acidente comum.