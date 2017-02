Caminhoneiro destrói veículo e atropela motociclista em Santos

Vídeo mostra momento em que o caminhoneiro atropela veículo e foge

Um caminhoneiro avançou em um veículo por volta de 1 hora da manhã deste domingo, 12, em frente ao Nosso Canto Bar e Grill (rua Almirante Tamandaré, 284, Estuário), em Santos. Durante a ação, o motorista atingiu diversos veículos ao redor e, também, parte do estabelecimento, e fugiu.

Em seguida, o condutor do caminhao atingiu outro carro na Avenida Pedro Lessa, o veículo foi jogado na vitrine de uma loja. Um motociclista ficou ferido na ação e foi atendido com escoriações pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O condutor, Junio Soares de Paula, de 40 anos, foi retirado do veículo por por populares que o agrediram antes da chegada da polícia. Ele foi encontrado pelas autoridades ferido e desacordado. Junio foi encaminhado para o Pronto Socorro Central de Santos, onde foi medicado e liberado. Na sequência, o autor realizou testes no Instituto Médico Legal (IML) para constatar a embriaguez. O caso foi registrado no 7º DP de Santos. A multa, estipulada em R$ 5 mil, não foi paga.