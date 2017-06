Bertioga não abrirá vacinação a todos devido a quantidade de doses extras destinadas ao município, que não atenderia a demanda

A campanha contra a gripe encerra nesta sexta-feira, 9, e até lá, mais um público alvo poderá se vacinar em Bertioga. Apesar da orientação do Ministério da Saúde para estender a vacinação a todos, a prefeitura informou que foram destinadas apenas 1.500 doses extras ao município, o que não atenderia a população em geral.

Inicialmente, por não alcançar a meta, Ministério da Saúde já havia prorrogado a campanha, no entanto, devido o estoque de 10 milhões de doses disponíveis no país, orientou que estendesse a vacinação a todos. Segundo o último balanço nacional, divulgado na sexta-feira, 2, 76,7% do público-alvo havia sido vacinado, de um total de 54,2 milhões de pessoas.

O novo grupo incluído na cidade compreende: policiais federais; guardasmunicipais; doadores de sangue e de medula; trabalhadores dos Tribunais de Justiça e Fóruns; profissionais que trabalham com pessoas em situações de rua; cuidadores de idosos; auxiliar de classe e demais funcionários das escolas do ensino Básico e Superior; funcionários decreches; trabalhadores da limpeza urbana e coletadores de resíduos. Anteriormente, foram incluídos além do público alvo inicial: policiais militares e civis; bombeiros; funcionários do Poupatempo; funcionários dos Correios; Defesa Civil; Ministério Público (Promotor); Procuradoria Geral (Procurador); e Defensoria Pública.

Fazem parte do grupo de risco, crianças de 6 meses a menores de 5 anos; pessoas com 60 anos ou mais; trabalhadores da área de saúde; indígenas; gestantes, puérperas (mulheres até 45 dias após o parto); população privada de liberdade; funcionários do sistema prisional; e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis ou com outras condições clínicas especiais, além de professores.

Em Bertioga, o levantamento com o total de vacinados até o dia 2 indica que o grupo com menor índice de vacinados é o de crianças, por isso, a prefeitura reforça a necessidade das mães procurarem as Unidades Básicas de Saúde para a imunização.

O ministério alerta a importância do público-alvo servacinado para evitar a gripe e seus possíveis agravamentos. A vacina disponibilizada nos postos de saúde protege contra os três subtipos do vírus da gripe determinados pela Organização Mundial da Saúde para este ano (A/H1N1; A/H3N2 e influenza B).Segundo a pasta, estudos demonstram que a vacinação pode reduzir entre 32% e 45% o número de hospitalizações por pneumonias e de 39% a 75% a mortalidade por complicações da influenza.

A vacinação é aplicada nas Unidades Básicas de Saúde até sexta-feira, 9, sempre das 9 às 16 horas.

Levantamento da vacinação em Bertioga até 02/06:

GRUPOS PRIORITÁRIOS POPULAÇÃO VACINADOS % CRIANÇAS 3.946 2.503 63,42 TRABALHADORES DA SAÚDE 1.500 1.238 77,81 GESTANTES 721 815 71,43 PUERPÉRAS 118 94 79,88 IDOSOS 3.839 4.216 108,82 SUB TOTAL 10.215 8.947 83,86 *PROFESSORES 0 331 *COMORBIDADES 0 1.418 0 TOTAL VACINADOS 10.696

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil