Campanha da Lolo é reforçada com venda de camisetas

As camisetas são estampadas com a caricatura da pequena Lolo, como parte da campanha iniciada em agosto do ano passado

Lorena, de 2 anos, nasceu com mielomeningocele, uma doença que acarretou na malformação congênita da coluna vertebral, o que impede os movimentos das pernas e também dificulta o funcionamento do intestino. Lorena conseguiu a vaga em julho do ano passado, mas precisa dar entrada no Beike Biotech, um instituto chinês, com sede na Tailândia, até julho deste ano, para não perder o lugar. Ao todo, foram arrecadados cerca de R$ 50 mil, mas a família ainda precisa de mais R$ 100 mil para custear o tratamento e as despesas da viagem.

As camisetas foram doadas pelo Sistema Costa Norte de Comunicação e chegaram à sede da empresa na tarde de terça-feira, 16. Maria Carolina Camilo, mãe de Lorena, informou que elas serão vendidas pelo valor de R$ 25. “A gente vai tentar conseguir uma loja para vender as camisetas. Vamos continuar com a campanha e fazendo eventos para arrecadar o necessário”, afirma. A peça pode ser adquirida durante os eventos promovidos em prol da arrecadação, e também pelo telefone (13) 98217 6456. Além disso, doações podem ser feitas na conta n° 22.251-3, da Caixa Econômica Federal, agência 2.728, operação 013.

Foto: JCN