Campanha da Lolo ganha camiseta autografada do Santos

O prefeito Caio Matheus entregou a camiseta autografa por jogadores dos Santos nesta segunda-feira, 12

Uma camiseta da Copa Libertadores da América 2017, autografada pelos atuais jogadores do Santos Futebol Clube, é o mais novo item em prol da Campanha Todos Juntos Pela Lolo. A peça foi entregue à mãe da pequena Lorena Victoria Camilo Miranda, de 2 anos, no início da tarde desta segunda-feira, 12, pelo prefeito de Bertioga, Caio Matheus.

O prefeito recebeu a camiseta durante um encontro de veteranos do time santista, o Master SantosVeterano Cinquentão, que esteve em Bertioga, dia 28 de maio, para participarde um jogo amistoso a Seleção pelo Sim, o Selesim de Bertioga, na final do Torneio Cidade de Bertioga, realizada no Sesc. “A gente está doando nesse momento para a Campanha da Lolo para que, com a rifa ou leilão, o dinheiro arrecadado seja revertido para a causa”, afirma o prefeito. A mãe Maria Carolina Camilo optou por leiloar a peça, mas ainda não definiu a programação e o lance inicial.

A campanha

A menina Lorena nasceu com mielomeningocele, doença que causa a malformação congênita da coluna vertebral e a impede de movimentar as pernas e também dificulta o funcionamento do intestino. Ela já passou por seis cirurgias e a família busca apoio para realizar um transplante de células-tronco no hospital tailandês BetterBeing, em julho. Para cobrir as despesas, entre viagem, cirurgia, hospedagem de 25 dias e outros procedimentos, como fisioterapia e natação, são necessários R$ 150 mil. Durante todo o período de campanha, iniciado no ano passado, foram arrecadados um pouco mais de R$ 48 mil.

Para participar da campanha por meio de doações basta realizar depósito na Caixa Econômica Federal. Agência: 2728. Operação: 013. Conta: 22251-3. CPF: 499.259.778-51. Em nome de Lorena Victoria Camilo Miranda.

