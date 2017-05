Campanha de vacinação é prorrogada até 9 de junho

Estado prorrogou prazo para atingir a meta de imunização contra a gripe. Principal alerta é para crianças e gestantes, que apresentam coberturas vacinais inferiores a 50%

A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada até 9 de junho pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. O intuito é atingir a meta de imunizar 10 milhões de pessoas. Balanço preliminar, com base nos dados informados pelos municípios paulistas, aponta que, no estado foram vacinadas 8.022.321 pessoas desde o início da campanha, o que representa cerca de 63% do público prioritário.

A pasta mantém o alerta para os pais ou responsáveis levarem as crianças aos postos de vacinação, pois a cobertura vacinal desse grupo atingiu apenas 46,1% até o momento. Foram imunizados 1.170.364 menores de cinco anos, no período. O segundo grupo com menor cobertura é de gestantes, com apenas 46,4% do público imunizado, um total de 217.792 doses aplicadas. A cobertura vacinal dos demais grupos varia entre 61,7% e 76%, mesmo assim é importante que todos se vacinem.

O objetivo da campanha é imunizar bebês a partir dos seis meses e crianças menores de cinco anos de idade, idosos a partir dos 60 anos, gestantes, puérperas (mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias), indígenas, profissionais de saúde que trabalham em serviços públicos e privados, professores das redes pública e privada, além dos novos grupos contemplados com a ampliação.

Além disso, em 2017, o governo de São Paulo resolveu ampliar o público-alvo da campanha para policiais civis e militares, bombeiros e profissionais que atuam na Defesa Civil, Correios, Poupatempo, Ministério Público Estadual (MPE), Procuradoria Geral do Estado (PGE) e Defensoria Pública. O Instituto Butantan, unidade ligada à Secretaria da Saúde e responsável pela produção da vacina, disponibilizou 600 mil doses extras para vacinação desses novos grupos, que atuam diretamente em contato com a população.

A diretora de imunização da secretaria, Helena Sato, ressalta a importância da imunização.“A campanha foi prorrogada para que possamos ampliar a cobertura vacinal e, assim, garantir que as pessoas estejam protegidas contra as possíveis complicações da gripe. Não há razão para não se vacinar. É importante que as pessoas incluídas em todos os grupos da campanha compareçam aos postos de vacinação. Pedimos uma atenção especial para os pais ou responsáveis para vacinar as crianças, pois esse grupo apresenta a menor cobertura”, afirma.

Além de imunizar a população contra a gripe A H1N1, as doses protegem a população contra os vírus A/Hong Kong (H3N2) e B/Brisbane. A vacina foi produzida pelo Instituto Butantan, órgão ligado à pasta, através de um processo de transferência de tecnologia.