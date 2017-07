Campanha de vacinação gratuita é realizada em Itanhaém

Cães e gatos poderão receber vacinação contra oito doenças no dia 22 de julho

Uma Campanha de Vacinação, realizada pelo Instituto Nacional da Proteção Animal e Meio Ambiente – Cães e Gatos (Inpama-CG), com apoio da prefeitura de Itanhaém, ocorrerá no dia 22 de julho, das 9h30 às 14 horas. O evento acontecerá na Avenida José Batista Campos, no Jardim Oásis, ao lado da Escola Técnica (ETEC) de Itanhaém.

A vacina prevenirá doenças virais, como cinomose, parvovirose, parainfluenza, hepatite viral, coronavirose, panleucopenia felina, rinotraqueite e calcivirose felina. A medida diminui o risco de contágio em cerca de 98% dos casos, e o objetivo é alcançar cerca de 1.000 animais domésticos em apenas um dia.

No mês de junho, o prefeito Marco Aurélio Gomes recebeu em seu gabinete o presidente do Instituto da Proteção Animal, Carlos Ferreira dos Santos, mais conhecido como ‘Carlão da Proteção’. As secretarias de Comunicação, Planejamento e Meio Ambiente, Saúde, o Departamento de Vigilância Sanitária e entidades protetoras também participaram do encontro.

De acordo com Carlos Ferreira, a intenção é começar com a vacinação. “O procedimento, geralmente, é esse. Primeiro nós fazemos a vacinação e depois a castração. O cadastro dos animais é feito na hora, é algo bem rápido”, afirmou. A entidade percorre o Estado de São Paulo e já realizou mais de 48 mil vacinações, 22 mil castrações e 70 mil atendimentos gratuitamente.

Foto: Reprodução/Internet

