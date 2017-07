Testes de hepatite B e C serão realizados no sábado, em Bertioga

Ação da diretoria de Vigilância à Saúde e do Centro de Testagem e Aconselhamento na campanha Julho Amarelo oferecerá exames de triagem em frente ao Semar

No próximo sábado, 29, das 9 às 16 horas, em frente ao Supermercado Semar (avenida Anchieta, 2.141), equipes do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) da Secretaria de Saúde de Bertioga oferecerão ao público testes rápidos de identificação de vírus de hepatite dos tipos B e C. As pessoas que tiverem resultado positivo nesta triagem serão encaminhadas ao CTA para consulta com infectologista e realização de exames que levem ao diagnóstico completo e ao tratamento adequado. O atendimento será feito de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na rua Jorge Ferreira, 60, Centro, sem necessidade de agendamento.

Esta atividade completa a ação da diretoria de Vigilância à Saúde que marca a participação do município na campanha Julho Amarelo, vinculada ao Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, celebrado em 28 de julho. Desde o último dia 15, equipes da Vigilância à Saúde e do CTA vêm visitando salões de beleza e estúdios de tatuagem para fiscalizar condições sanitárias em geral e de esterilização de instrumentos utilizados em serviços de manicure, especialmente alicates, e de agulhas usadas para fazer tatuagens.

Os estabelecimentos que não atenderam aos requisitos foram intimados a se adequar ao Código Sanitário do Estado de São Paulo no prazo de duas semanas. Caso não o façam, serão passíveis de receber advertências e multas. As visitas devem prosseguir até o dia 3 de agosto. Além dos 72 salões de cabeleireiro e dos cinco estúdios de tatuagem cadastrados na prefeitura, estabelecimentos informais, numerosos no caso dos serviços de manicure e pedicure, também estão sendo inspecionados.

Michelle Luiz Santos, diretora de Vigilância à Saúde, explica que o objetivo da ação não é punitivo, e, sim, educativo. “Em alguns locais, não encontramos os aparelhos de autoclave necessários para a correta esterilização de alicates e espátulas de unhas. Como nossa abordagem é tranquila, as pessoas reagem bem ao serem informadas da necessidade de tê-los. E nós estamos disponíveis para orientar quem queira abrir salões e estúdios já começando de forma correta”, ela conta.

Hepatite

Entre os cinco tipos de hepatite existentes, destacam-se o B e o C, focos da campanha Julho Amarelo. A hepatite B é transmitida por contatos sanguíneo e sexual. Existe vacina para ela e a prevenção é possível também pelo uso de preservativos. Já a hepatite C pode levar à cirrose hepática e ao câncer de fígado. Não há vacina para esse tipo, transmitido por contato sanguíneo, inclusive através de agulhas, alicates e também de seringas compartilhadas.

“Hoje, os índices de cura com tratamento por via oral vão de 80% a 100%. Desde que o diagnóstico seja rápido. O problema é que é um tipo de hepatite sem sintomas. Por isso a importância da triagem através de testes rápidos. Se o diagnóstico demora, essa inflamação no fígado avança e a cura fica mais difícil”, explica Michelle.

Quem não conseguir participar dos testes do dia 29 poderá procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS), que, a partir de 1º de agosto, oferecerão testes de hepatite e também de sífilis e HIV, em dias pré-determinados durante a semana, que em breve serão informados pela Secretaria de Saúde.

