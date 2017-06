Campanha Metropolitana do Agasalho é lançada em Guarujá

Representantes dos nove municípios da Baixada Santista se reuniram em cerimônia em Guarujá

A 12ª Campanha Metropolitana do Agasalho foi lançada nesta quarta-feira, 7, no Delphin Hotel, em Guarujá. Com cerimônia aberta ao público, a ação que tem como slogan Roupa Boa a Gente Doa reuniu os nove municípios da Baixada Santista, com o objetivo de arrecadar vestuário e cobertores em condições de uso para doação a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Entre as ações já programadas está o Bazar Metropolitano, no Centro de Convenções de Itanhaém, em 12 de julho, às 14 horas. Na ocasião, cada cidade levará 100 peças de lojas que vendem roupas de marcas conhecidas, que serão comercializadas a preços populares. Toda a renda será revertida para compra de cobertores.

O Santos Fashion Day, desfile de modas da Oficina By Clô, ocorrerá no próximo dia 13, às 20 horas, no Teatro Municipal Brás Cubas (avenida Pinheiro Machado, 48, Vila Mathias). A entrada será um agasalho ou cobertor. Haverá ainda carreatas e outras atividades pela campanha.

O encerramento será dia 8 de agosto em São Vicente, em local a ser definido. A Campanha Metropolitana ocorre desde 2006 e é uma iniciativa dos fundos sociais de Santos, Bertioga, Guarujá, Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Itanhaém, Peruíbe e Mongaguá; e conta com apoio do Governo Estadual, empresários e sociedade civil. No último ano foram arrecadadas 521 mil peças nos nove municípios.

Foto: Alina Souza/Divulgação