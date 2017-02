Campeonato de Verão de Beach Soccer chega à final em Bertioga

Vôlei de Praia também teve finais de campeonato no fim de semana

O time ‘Futebol e Amizade’ foi o campeão do Beach Soccer, em Bertioga, na categoria principal, com 5 gols contra 2 do ‘Johnnie Walker’. As finais aconteceram no domingo, 19, com partidas entre 10 times das categorias principal, feminino, sub-12, sub-14 e sub-16.

Na categoria feminino, as meninas do Siriguetes marcaram 4 a 3 contra o Grêmio Guarujá. No sub-12, o ‘Vida Saudável’ venceu o time do ‘Tigrinho’ por 6 a 1. No sub-14, os jogadores do ‘Vida Saudável’ mantiveram o desempenho e ganharam a final por 5 a 0 contra o ‘Cruz Vermelha’.

Na partida que definiu o campeão do sub-16, os meninos do ‘Caiçaras’ enfrentaram o ‘Tigrinho’ e levaram a melhor, com placar de 4 a 2.

Vôlei de Praia

O Vôlei de Praia também teve finais no domingo. Na competição em dupla, destaque para os atletas bertioguenses Cássio Matos dos Santos e Samuel Ferreira dos Santos, que ficaram com o primeiro lugar da modalidade. Bertioga também garantiu a segunda colocação, com os esportistas Maykon Douglas Santos e Diego Rodrigues das Neves. Na terceira posição, ficou a dupla convidada, da cidade de Vinhedos, Frederico Felipe Faisola e José Lins Andrea Júnior.

Na categoria equipe de Vôlei de Praia, com quatro jogadores por time, a vitória para o grupo de Mogi das Cruzes, com os atletas Décio Jorge, Décio Jorge Júnior, Letícia Farias Dolapci e Amanda Alves Machado. Como vice-campeão, o time de Bertioga: Amilton do Nascimento Santos, Dalva Elini Alves de Paula, Leice Munique de Paula Silva e Dalvan Barbosa.

O terceiro lugar também ficou com uma equipe bertioguense, com os esportistas Lucas dos Santos Baubino, Vitor dos Santos Lemos, Simone Baião e Stephany Nunes.

Foto: Diego Bachiéga/PMB