Campeonato Verão encerra neste fim de semana

Bertioga

Neste sábado, 18, e domingo, 19, serão conhecidas as equipes vencedoras do Campeonato verão 2017. O evento contou com a participação de 700 atletas em quatro modalidades: beach soccer, beach handball, vôlei de praia e futevôlei.

A final das cinco categorias do beach soccer é realizada neste sábado, a partir das 18 horas. Serão disputadas as seguintes categorias: sub-12, sub-14, sub-16, feminino e masculino livre.

Já os vitoriosos do vôlei de praia, serão conhecidos no domingo, 19, com disputas das 9 às 16 horas. Entrarão na arena duplas masculinas e quartetos mistos (dois homens e duas mulheres).

Todas as partidas acontecem na arena montada na praia da Enseada, próximo à Praça de Esportes Radicais João Carlos Ferreira Mathias dos Santos.

Foto: Divulgação/PMB