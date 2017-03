CAMPS abre inscrições para jovens aprendizes em Santos

Jovens interessados devem se candidatar entre os dias 2 a 30 de março

O CAMPS Santos está com inscrições abertas para jovens aprendizes. A instituição sem fins lucrativos proporciona acesso ao mundo do trabalho à adolescentes em situação de vulnerabilidade social e risco pessoal. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de março.

As inscrições serão feitas às segundas e quartas-feiras, das 8 às 11 horas, e às terças e quintas, das 13 às 16 horas. Para o primeiro semestre, serão realizadas 50 inscrições por dia (mediante a entrega de senhas), para nascidos em 2001, cursando, no mínimo, o 1º ano do Ensino Médio e que residam e estudem em Santos.

Para se candidatar, é necessário ir à sede da entidade acompanhado do responsável legal (pai, mãe ou tutor legal – nesse caso, com o certificado de tutela). O adolescente deverá comparecer devidamente trajado – não são permitidos shorts, cropped, mini blusa e mini saia e entrada e permanência sem camisa com regata, bermuda e boné.

É preciso apresentar RG e CPF do candidato e do responsável (atualizado, mínimo de cinco anos), comprovante de residência recente (no máximo, três meses) em nome do responsável, Declaração Escolar recente (três meses) e cópia do laudo médico com CID 10 (quando necessário).

O CAMPS fica na Avenida Washington Luiz, s/n, Vila Matias, em Santos.

Foto: Divulgação