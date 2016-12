Câncer de pele exige atenção

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

No verão, as altas temperaturas são convidativas para muitas pessoas que desejam se bronzear, mas, o simples ato de sair ao sol representa o risco de uma doença que já atingiu 4,5 milhões de brasileiros. Segundo aponta pesquisa da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), mais de 100 milhões de brasileiros se expõem ao sol de forma intencional nas atividades de lazer, 3% dos brasileiros não usam protetor solar no seu dia a dia e 6 milhões de brasileiros adultos não se protegem de forma alguma quando estão na praia, piscina, cachoeira, banho de rio ou lago.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) prevê que, no ano 2030, serão registrados 27 milhões de casos novos de câncer, 17 milhões de mortes pela doença e 75 milhões lutam contra a doença. Ainda, o aumento mais significativo será em países em desenvolvimento, como o Brasil, onde o câncer já é a segunda causa de morte por doenças.

Segundo a SBD, erros comuns no cuidado com a pele aumentam a incidência da doença, como: não usar filtro solar diariamente, não reaplicar o filtro solar, achar que em dias nublados ou chuvosos não precisa do filtro e usar maquiagens, que contenham filtro e achar que só isso já é o suficiente para se proteger. Além disso, usar filtro solar só no rosto, esquecendo-se do restante do corpo; se expor ao sol e querer se bronzear; fazer bronzeamento artificial e não ir ao dermatologista regularmente são outros erros frequentes.

Por isso, a recomendação é o uso do filtro solar diariamente e, além disso, realizar o autoexame da pele em busca de manchas que possam indicar a doença – além de visitar o dermatologista regularmente.