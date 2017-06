Candidatos a concurso público de Cubatão podem reaver taxa de inscrição

Concurso realizado em 20 de novembro foi anulado pelo prefeito Ademário de Oliveira, em 11 de abril

Os 5.700 candidatos inscritos no concurso público 002/2016, da prefeitura de Cubatão, têm o prazo de 30 dias úteis para solicitar a devolução da taxa de inscrição. O concurso para preenchimento de 18 vagas foi realizado em 20 de novembro e arrecadou R$ 343.026,00, mas foi anulado pelo prefeito Ademário de Oliveira (PSDB) devido a irregularidades no processo.

Para reaver o valor pago, o candidato deve comparecer ao Protocolo Geral, no piso térreo da prefeitura, na praça dos Emancipadores, s/nº, centro, e formalizar a solicitação por intermédio de requerimento. O montante será depositado em conta bancária do candidato.

O edital de orientação ao candidato foi publicado na quarta-feira, 31, e está disponível no site oficial do município, segundo a prefeitura. O candidato deve apresentar cédula de identidade, CPF e extrato de conta bancária (originais e cópias). Caso seja impossível o comparecimento, o candidato pode constituir procurador por instrumento particular registrado em cartório.

O concurso deveria selecionar candidatos aos cargos de agente de cultura, bibliotecário, historiógrafo, arquivista contábil, analista financeiro, jornalista, relações públicas, almoxarife, fiscal de serviços públicos, motorista, técnico de serviços administrativos, técnicos contabilidade, técnico de RH, técnico de serviços jurídicos, telefonista, topógrafo, auxiliar de turismo e lazer e auxiliar desportivo.

Caso

As irregularidades no processo de execução do concurso público, realizado em 20 de novembro de 2016, foram detectadas pela nova administração, e o concurso foi anulado em 11 de abril. A prefeitura apurou que, entre os aprovados, estava um servidor que fez a interlocução entre a prefeitura e a empresa responsável pela prova. A apuração foi sugerida em um despacho do procurador geral do município e realizada por uma Comissão de Apuração Preliminar.

A prefeitura informou que três servidores, que se manifestaram nos autos do processo do concurso público, foram ouvidos pela Comissão e dois deles confirmaram a presença do candidato aprovado nas reuniões realizadas com a empresa contratada. A apuração também levou em conta a documentação que consta no processo e, apesar de nenhum documento estar assinado pelo candidato, há um e-mail que comprova o contato entre ele e representantes da empresa. Devido à evidência, a prefeitura decidiu pela não homologação e consequente anulação do concurso e devolução do valor das inscrições aos candidatos.

