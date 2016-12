Cantão do Indaiá recebe a Boat Party

Foto: Divulgação

A primeira Boat Party adaptada para os brasileiros apaixonados por barcos acontece no próximo dia 29, das 12 às 22 horas, na praia de São Lourenço, no cantão do Indaiá. O luxuoso super club contará com uma estrutura completa, sobre uma plataforma flutuante no mar para receber as embarcações ao seu redor e todos que estiverem a bordo.

As embarcações ficarão ancoradas ao redor do flutuante, concebido exclusivamente para receber os proprietários de barcos e seus convidados. A ideia é dos empresários Daniel Ambrosio, diretor do Boat Brasil Grupo de Mídia, Marcio Simone, ex-sócio da conceituado Café de La Musique e Rudy Gatolin, proprietário da Gatolin Group, uniram o que há de mais sofisticado das melhores festas dos balneários europeus, e criaram um modelo inusitado de evento náutico. O ambiente aberto, com a Mata Atlântica de fundo como decoração, terá o que há de mais tecnológico em som e iluminação, refinados lounges distribuídos em sua extensão, bar completo e banheiros privativos.

A pista será comandada pelos ritmos mais badalados da atualidade, uma atração surpresa e DJs renomados estarão presentes, como o projeto Organic Live (saxofone, guitarra e DJ) e o DJ Konrad, repleto de referências e influências musicais, que com sua técnica refinada e harmônica, apresentará o melhor do House Music.

Daniel destaca: “Em outros países acontecem diversas festas em grandes barcos ou plataformas, porém todas voltadas para pessoas que não possuem barcos, então unimos o que há de mais atrativo em cada uma delas e criamos algo exclusivo. Na Boat Party a entrada é só por mar, justamente para que os proprietários de embarcações que navegam pelo litoral paulista possam, enfim, se divertir em um Club flutuante, com todo conforto e segurança, e vivenciar uma experiência única”.

Os convites são limitados aos lounges (camarotes), a partir de R$ 900,00 por pessoa (open bar de bebidas premium), que deverão ser adquiridos com antecedência. Reserva (11) 99966.7672 ou (11) 94773.6924.

A participação dos barcos está condicionada a 1kg de alimento não perecível por pessoa a bordo, que será destino às instituições de caridade da região.