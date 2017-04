Capellini pede mais segurança na cidade

Preocupado com os casos de furto e roubo em Boracéia, o vereador Luís Henrique Capellini (PSD) apresentou uma indicação para que o prefeito busque providências junto à Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania e o comando da Polícia Militar. Ele comentou: “Nesse fim de semana foi feriado prolongado e teve vários roubos em casas de Boraceia, na rua do Espaço Cidadão, inclusive um dos moradores levou um tiro na perna […] Hoje os bandidos estão ficando mais ousados […], eles já entram com os proprietários dentro das casas”.

Foto: JCN