Caraguá beneficia mais de 4 mil alunos em oficinas culturais

Novas turmas aumentaram em cerca de 700 vagas

Balanço apresentado pela Fundacc (Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba) aponta que, nos três meses na nova gestão da instituição, cerca de 18 mil pessoas foram alcançadas com as ações e projetos desenvolvidos no Teatro Municipal Mario Covas, no MACC (Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba), nos polos culturais, na videoteca Lúcio Braun, no auditório Maristela de Oliveira, nas bibliotecas de Arte e Municipal, e até no arquivo municipal Arino Sant´Ana de Barros.

Este ano, a Fundacc aumentou a quantidade vagas oferecidas em alguns polos e ofertou novos cursos para a população, entre eles, o baby class; artes circenses; torno em cerâmica; artesanato em reciclagem; descentralização do Projeto Guri.

Conforme os dados, nos quatro primeiros meses deste ano, são 461 turmas ante 390 de todo ano de 2016, ou seja, 3.978 alunos contra 3.299, respectivamente.

Caraguatatuba

Da redação

Fotos: JC Curtis/Fundacc