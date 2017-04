Caraguá busca apoio para construção de 240 casas populares

O prefeito de Caraguatatuba Aguilar Júnior esteve, na segunda-feira, 24, em São Paulo para uma reunião com o assessor executivo da Companhia de Desenvolvimento Humano e Urbanístico (CDHU), Antônio Lajarin, e o assessor da Secretaria de Estado da Habitação, Marcos Maia Borel. Na pauta, Júnior solicitou ao estado a liberação de 240 casas populares, para atender famílias que se encontram em área de risco na cidade.

A reunião contou ainda com a participação do diretor de Habitação de Caraguatatuba Marcos Kinkas, do arquiteto da Secretaria de Habitação Maurício Venturelli e do secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca Marcel Luiz Giorgeti.

Outro pedido feito pelo prefeito foi um aporte do estado para o chamado aluguel social, voltado exclusivamente para pessoas atingidas pelas chuvas. Pelo menos 21 famílias já estão sendo beneficiadas, mas custeadas exclusivamente pela prefeitura de Caraguatatuba, como explica o prefeito: “Estamos alinhando a adequação do projeto e pretendemos assinar o contrato ainda neste semestre e, posteriormente, iniciar a construção das casas”.

