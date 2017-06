Caraguá cria 103 vagas para nove cargos efetivos

Os salários dos servidores efetivos variam de R$ 1.066,11 a R$ 2.730,04, assim como as cargas horárias

O prefeito Aguilar Júnior criou mais 103 vagas para os cargos de provimento efetivo de assistente social; auxiliar de serviços gerais; fonoaudiólogo; psicólogo; auxiliar de topógrafo; educador social; técnico de segurança do trabalho; fiscal municipal;e motorista II. O projeto de lei de ampliação das vagas para essas funções foi aprovado em regime de urgência, na terça-feira, 20, na Câmara de Caraguatatuba.

De acordo com o prefeito, o crescimento do município traz como consequência o aumento da demanda na prestação de serviços públicos ao cidadão. “Dessa forma, é necessário aumentar, de forma proporcional, a quantidade de vagas no quadro permanente de servidores.”

A quantidade de vagas de assistente social subiu de 37 para 54. O cargo de auxiliar de serviços gerais aumentou em 30 vagas, passando de 100 para 130. A função de fonoaudiólogo ganhou mais cinco vagas, de 10 para 15. As vagas para psicólogos foram de 33 para 43, totalizado a criação de mais 10.

Houve o aumento de duas vagas de auxiliar de topógrafo, de três para cinco. As vagas de educador social foram elevadas de 40 para 50. O cargo de técnico de segurança de trabalho adquiriu mais três vagas e ficou com seis. A função de fiscal municipal teve o reforço de seis vagas, de 17 para 23. Caraguatatuba contará agora com 95 vagas de motorista II, antes existiam 85.

Os salários dos servidores efetivos variam de R$ 1.066,11 a R$ 2.730,04, assim como as cargas horárias.

Caraguatatuba

Da redação

Foto: JCN