Caraguá lança maior programa de regularização da história da cidade

O prefeito de Caraguatatuba Aguilar Júnior anunciou, na sexta-feira, 30 de junho, o lançamento do que acredita ser o maior programa de regularização que a cidade já teve, o Regulariza Caraguatatuba. O projeto contempla a regularização fundiária, do comércio, tributos, ambulantes, quiosques e obras na cidade, e foi apresentado em uma coletiva de imprensa, na videoteca do Museu de Artes e Cultura (MACC) Adaly Coelho Passos.

A regularização fundiária, em andamento, já beneficiou mais de três mil famílias. Com a regularização, o proprietário terá a titularidade do imóvel, além dos direitos à água e luz, bem como outros serviços públicos. Em resumo, segundo o prefeito, o morador que tem seu imóvel em regime de posse, passará a ter uma escritura definitiva, proporcionando segurança jurídica, valorização do imóvel e mais qualidade de vida.

Em relação aos tributos, de acordo com o prefeito, a novidade é o parcelamento, que poderá ser feito em 24 vezes, para o IPTU, e em 6 vezes, nos valores dos honorários advocatícios (sucumbência); em anos anteriores, este só podia ser pago em parcela única.

Já sobre a regularização do comércio, Aguilar Júnior explica que cerca de 80% dos comércios da cidade estão em situação irregular. Dessa forma, antes de aplicar qualquer sanção, o prefeito entende que é imprescindível algumas ações que possibilitem ao contribuinte a regularização do seu estabelecimento. “A administração Aguilar Júnior tem como premissa humanizar o tratamento à toda população, dando-lhe oportunidades de estar em dia com suas obrigações. As pessoas querem pagar seus impostos, contudo, a atual situação econômica e financeira do país não tem contribuindo para isso”, justificou o prefeito.

O prefeito destaca que esta é uma grande oportunidade de regularização, e que vai atingir também diversos segmentos, beneficiando toda a população. O programa, conforme ele, será realizado em etapas. Contudo, devido à legislação, alguns terão prazos fixos.

