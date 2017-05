Caraguatatuba cai de 2ª para 19ª posição em criminalidade no estado

Melhora significativa na posição ocorreu ao longo dos últimos quatro meses, colocando cidade em índices melhores do que os alcançados, inclusive, por São Sebastião e Ubatuba

Até o ano de 2016, Caraguatatuba figurava entre as cidades mais violentas do estado e da Região Metropolitana do Vale e Litoral. Porém, com ações de parceria entre a nova gestão pública, empossada em janeiro, Polícia Militar e a Polícia Civil, os números de ocorrências têm caído mês a mês: de segunda mais violenta do estado, Caraguatatuba caiu para a 19ª, segundo dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado.

Do litoral norte, Ubatuba aparece na 15ª posição, São Sebastião, na 16ª, e Caraguatatuba, agora na 19ª posição.Cinco cidades da RMVale estão entre as dez primeiras: São José dos Campos (2ª); Taubaté (4ª); Jacareí (6ª); Pindamonhangaba (9ª); e Lorena (10ª).

Entre as ações que resultaram na redução da criminalidade,a prefeitura destaca a realização constante de blitzes, bloqueios, megaoperações contra o tráfico, atividade delegada e a instalação de câmeras de monitoramento, medida implantada pela atual administração. Foram entregues,antes do Carnaval, 17 câmeras de monitoramento para reforçar a segurança dos munícipes. Outras 30 serão instaladas ainda este ano.

Segundo o prefeito Aguilar Júnior, a força conjunta entre polícias, Conselho de Segurança e prefeitura é fundamental para ações mais efetivas. “Instalamos as câmeras e vamos ampliar o sistema de monitoramento para todas as regiões. Além disso, nosso objetivo até o final do ano é ter um moderno Centro de Operações Integradas”.

Redução em números

Em recente audiência na Câmara de Caraguatatuba, realizada pelo capitão da PM Fernando de Assis, foi apresentado em detalhes que os números de criminalidade reduziram consideravelmente em Caraguatatuba.De acordo com os dados, houve uma redução de quase 30% no número de homicídios, dos quais sete casos na temporada 2015/2016, para cinco casos, na temporada 2016/2017.

A redução ainda é maior nas ocorrências de roubo de veículos (queda de 45%), passando de 11 registros da temporada anterior, para seis, na temporada de 2017.

Ainda na audiência pública, a Polícia Militar apresentou os números relativos ao furto de veículos, que caiu 31%, passando de 58 ocorrências na temporada 2015/2016, para 40, na temporada 2016/2017.

