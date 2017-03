Caraguatatuba conta com 15 novos ônibus, todos com wi-fi

Ônibus contam acesso para cadeirantes

Foi realizada na terça-feira, 7, cerimônia de entrega de 15 novos ônibus, que serão colocados em circulação pela empresa de transportes coletivos urbanos Praiamar Transportes, em Caraguatatuba. Com os novos veículos, já nas ruas, a frota passa a contar com 54 ônibus em toda a cidade.

A pedido do prefeito, Aguilar Jr., os novos coletivos contam com wi-fi gratuito e motores com menos emissão de poluentes. Todos contam também com adaptação para cadeirantes e uma novidade: por meio de um visor externo, o usuário poderá ver a velocidade do ônibus. “Renovar a frota, melhorar a qualidade do transporte público e dar o maior conforto possível aos usuários foi um dos meus compromissos de campanha, e agora, é com muita satisfação que estamos recebendo esses ônibus para a cidade”, disse o prefeito durante a cerimônia.

O vice-prefeito e secretário de Trânsito, Segurança e Defesa Civil Campos Júnior falou aos presentes sobre a importância do investimento feito pela Praiamar, em um momento de crise em todo o país. “Os munícipes dependem do trabalho e da competência tanto da empresa Praiamar quanto da prefeitura. A Secretaria de Trânsito trabalha focada na mobilidade urbana e no transporte público. Temos procurado entender as necessidades da população para atender a todos da melhor forma possível, pois sabemos que o serviço de transporte público é essencial”.

No evento, foi também feita uma homenagem aos quatro funcionários mais antigos da empresa, oferecendo a eles uma placa comemorativa aos mais de 25 anos de trabalhos prestados. Ao final da cerimônia, os convidados fizeram um breve passeio em um dos ônibus, guiado pelo prefeito, que possui carteira de habilitação para motoristas de ônibus. “A renovação constante e todas as melhorias que estamos implantando no transporte coletivo refletem a nossa busca pela excelência desse serviço, visando atender bem a população”, completou o prefeito.

Caraguatatuba

Da redação

Fotos: Luis Gava/PMC