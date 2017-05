Caraguatatuba efetiva especialistas para ampliar educação inclusiva

Meta é aumentar de 389 para 670 os atendimentos por mês a alunos com necessidades especiais

Caraguatatuba ampliou o quadro da equipe multidisciplinar do setor de educação inclusiva – fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionais e assistentes sociais -, visando aumentar o número de atendimentos dos alunos com necessidades educacionais especiais (NEE). Hoje, são 389 atendimentos por mês, e a meta é elevar esse número para 670.

Na prática, os Centros de Referência para Inclusão Escolar e Social (Cries Sul, Centro e Norte), no Perequê-Mirim, Tinga e Casa Branca intensificarão os atendimentos realizados às crianças de forma pluridisciplinar.

O Cries é um espaço de intervenção especializada, que engloba ações de educação, saúde e assistência social, com o objetivo de potencializar o desenvolvimento e a funcionalidade dos NEE que estão no ensino regular, para atendimentos com especialistas diversos e de atendimento educacional especializado (AEE).Esses profissionais também atuam nas unidades escolares, realizando orientações à equipe escolar e também aos pais ou responsáveis pelos alunos.

Serão retomados, ainda neste semestre, o grupo de pais/mães com vivências e orientações, para auxiliar de forma pontual as questões que envolvem o contexto familiar, contribuindo efetivamente para o desenvolvimento do aluno.

De acordo com a diretora da Divisão de Educação Inclusiva Adriana Coelho, a parceria com a Secretaria de Saúde para o atendimento nas áreas de saúde mental e especialidades médicas também é fundamental. Assim como a parceria com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi), por meio de encaminhamentos para cadastro do Código Internacional de Funcionalidades (CIF), aquisição de equipamentos de tecnologia assistencial e equoterapia.

Segundo o prefeito Aguilar Júnior, com a chegada de novos profissionais, a Secretaria de Educação terá mais agilidade nas entrevistas técnicas. “Com isso, vamos identificar as necessidades educacionais e intensificar os cuidados com estes alunos”, explica.

Caraguatatuba

Da redação

Foto: Gustavo Grunewald/PMC