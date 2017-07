Caraguatatuba participa de Festival da Padroeira, em Aparecida

Comtur avalia participação como a principal atuação de marketing do município no ano

A cidade de Caraguatatuba é a única da região a participar das comemorações do Jubileu dos 300 anos, em outubro, da aparição de Nossa Senhora Aparecida, encontrada por pescadores no rio Paraíba do Sul, em 1717.

O Festival da Padroeira reúne consagrados artistas da música nacional, que interpretarão um repertório com célebres canções sobre Maria. O evento, considerado um marco, contemplará ainda uma feira das estâncias turísticas do Estado de São Paulo, durante 90 dias, nas dependências da Basílica.

Apenas dez cidades marcarão presença e farão parte do festival, um dos principais eventos de Aparecida do ano, que será realizado em outubro, no mais importante polo de visitação do Brasil, segundo organizadores, e que recebe anualmente mais de 12 milhões de pessoas.

Com presença confirmada de artistas como Daniel, Ivete Sangalo, Chitãozinho e Xororó, Milton Nascimento, Elba Ramalho, Thiaguinho, Bruno e Marrone, Seu Jorge, Paulinho da Viola, Agnaldo Rayol, entre outros, o evento cria oportunidades, benefícios e visibilidade para as cidades participantes.

O prefeito Aguilar Júnior destaca que, além de toda a programação religiosa que já atrai o público, o festival contará com uma programação repleta de artistas, o que vai atrair muito mais gente para o evento. “Temos de considerar também que, na ocasião, além de turistas de todos os lugares, Aparecida estará no foco da mídia nacional e internacional, fazendo toda a diferença. É nisso que estamos pensando. Esta é uma maneira de Caraguatatuba aparecer, já que, além da exposição, as cidades participantes terão vídeos institucionais exibidos durante os shows”.

O secretário municipal de Turismo Cristian Bota reforça que o turismo, hoje, em Caraguatatuba, está sendo levado de maneira profissional. “Estamos atentos a todos os eventos do trade, como feiras, festivais, congressos, rodada de negócios, enfim, toda oportunidade de divulgar o município em suas diversas formas. Além disso, o prefeito Aguilar Júnior também tem investido em equipamentos que fomentem o setor em nossa cidade”.

Para Rodrigo Tavano, presidente do Conselho de Turismo de Caraguatatuba (Contur), este é o melhor investimento que a cidade faz em divulgação e marketing, em 2017. Segundo ele, a presença da imprensa nacional e internacional, além dos romeiros, é uma oportunidade de visibilidade para a cidade. “Esta é uma estratégia de marketing bem agressiva que, com certeza, vai ajudar a divulgar o município internacionalmente”.

