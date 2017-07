Caraguatatuba realiza 1ª Cãominhada no centro da cidade

Mais de 1.200 pessoas acompanharam a Cãominhada com seus mascotes neste domingo, 23

A I Cãominhada de Caraguatatuba contra a violência aos animais recebeu mais de 1,2 mil pessoas acompanhadas de seus mascotes. O passeio partiu da ponte do bairro Indaiá e foi até a Praça da Cultura, no centro da cidade.

O evento teve o apoio da Prefeitura de Caraguatatuba que, por meio do Centro de Controle de Zoonose (CCZ), instalou uma tenda para fazer a microchipagem de animais. O CCZ também prestou orientações sobre todos seus serviços.

A Cãominhada contou com a participação dos personagens do desenho Patrulha Canina, concurso “Sou a cara do meu bicho”, apresentação da equipe de adestramento Perfect Dog, estandes de saúde animal, feirinha de adoção, brincadeiras para as crianças e sorteio de brindes.

Para participar do evento, os munícipes doaram dois quilos de ração para cachorro ou gato. A arrecadação será distribuída entre as ONGs e protetores independentes que participaram do evento.

A “Cãominhada” foi organizada pela Super Ideia Marketing e Eventos e contou com o apoio da Prefeitura de Caraguatatuba e da Fundacc. O objetivo do evento é conscientizar sobre a importância de cuidar bem dos animais, da castração e contra o abandono, além de ensinar as crianças sobre o tema.

Foto: Divulgação