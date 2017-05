Caratecas de Bertioga são convocadas para o Mundialito do Uruguai

As irmãs Maria Eduarda e Catarina Costa Peres foram classificadas também para o Campeonato Brasileiro de Karatê

Duas atletas da academia Katsuo Karatê representarão Bertioga no Mundialito Shinshukan de Karate e Kobu-Do, que será realizado em Montevidéu, no Uruguai, nos dias 2 e 3 de junho. As irmãs Maria Eduarda e Catarina Costa Peres, disputarão nas categorias de 15 (+ de 55 quilos) e 13 anos (infantil), respectivamente.

A classificação das jovens atletas foi possível devido suas colocações no ranking, conforme explicou o professor Ticiano Lacerda, que fala sobre a expectativa da participação. “Elas são ótimas. Estou muito confiante que possam trazer um bom resultado, pois se esforçaram, se dedicaram aos treinos e vivem uma excelente fase”. Ele revelou que as caratecas estão treinando duro, de quatro a cinco vezes por semana.

Para a viagem, os familiares de Maria Eduarda e Catarina buscam recursos para a passagem, estadia e alimentação durante o mundialito por isso, nesta sexta-feira, 19, partir das 19 horas, promovem uma noite de yakissoba com convites a R$25. O evento será no restaurante Jundu Gourmet, localizado na rua Manoel Peres, 74, no Indaiá. Quem quiser colaborar com as atletas também podem entrar em contato pelo telefone (13) 99692-0018.

Brasileiro

Poucos dias após o mundialito, as irmãs e mais três atletas da academia participarão do Campeonato Brasileiro de Karatê – etapa Espírito Santo, que será realizado entre os dias 8 e 11 de junho. Ana Luíza Nogueira (12 anos), Amanda Sayuri (12) e Guilherme Willian (sub 21) se unirão às irmãs Costa Peres rumo à Vitória.

Orgulhoso, o professor Ticiano Lacerda afirma que as classificações de seus atletas não ocorrem por acaso, já que eles participam de treinos intensos, “as vezes superando até algumas lesões”. Ele fala sobre as contínuas classificações para o Brasileiro: “Já é o terceiro ano seguido que colocamos atletas nesta primeirafase do campeonato. Em dois anos, 2015 e 2016, a academia tevenove medalhas nas finais do Campeonato Brasileiro, sendo três ouros, três pratas e trêsbronzes. Vamos para esta primeirafase em busca destas vagas para as finais de 2017, que serão em outubro, na cidade de Salvador, na Bahia”.

Foto: reprodução/Facebook