Caratecas de Cubatão garantem vaga em campeonato brasileiro

Os atletas cubatenses da Associação Unidos do Karate disputarão o campeonato brasileiro, que será realizado em outubro, na cidade de Salvador, na Bahia. Em algumas categorias, o vencedor poderá garantir uma vaga para o Pan Americano.

Os cinco selecionados foram: Sarah Teixeira Vale, categoria sub 21 (mais de 68 quilos); Beatriz Inácio de Souza, sub 14 (mais de 45 quilos); Fábio da Silva Gabasso, sub 12 (menos de 30 quilos); Alessandra de Paula Ferreira, sub 12 (menos de 40 quilos); e Sabrina de Paula Ferreira, na categoria Cadete.

O técnico Luís Antônio, o Lula, destaca o comprometimento da equipe nas etapas rumo ao Brasileiro, que tiveram início em março. “A situação financeira difícil impediu que todos os nossos atletas fossem para as etapas classificatórias. Mas, mesmo assim, consideramos um resultado positivo para a Associação e para a nossa cidade”, comentou Lula.

Antes de irem para o Brasileiro, os jovens esportistas participam do Festival de Karate do Sesc, em Santos, no sábado, 22. A Associação Unidos do Karate atualmente trabalha com 40 atletas a partir de 4 anos de idade.

Foto: Divulgação

