Carnaval começa hoje em Bertioga

Bandas e grupos de carnaval se apresentarão na Tenda de Eventos

O Carnaval começará mais cedo em Bertioga. Neste fim de semana, bandas e grupos carnavalescos se apresentarão na Tenda de Eventos, no centro da cidade. Na sexta-feira, 17, é dia de pagode com o Nossa Batukada, no sábado, 18, a Liga das Escolas de Samba de São Paulo traz o gostinho do carnaval paulista e, no domingo, 19, será a vez das bandas carnavalescas. As apresentações começam às 22h30 e seguem até às 2 horas.

O Pré-Carnaval termina no domingo, 19, com um concurso promovido pela Liga Carnavalesca Bertioguense (Libert), que escolherá a rainha, 1ª e 2ª princesa. O evento será na casa noturna Porto do Forte, na avenida Vicente de Carvalho, 320, a partir das 19 horas.

Os escolhidos farão parte da Corte Carnavalesca, que entregará a chave da cidade ao prefeito caio Matheus, na sexta-feira, 24, no bairro Jardim Vicente de Carvalho, às 20 horas.

CARNAVAL

De sexta, 24, a terça ,28, das 22h30 às 2h, haverá baile carnavalesco, na Tenda de Eventos. Os blocos desfilarão de sábado a terça (25 a 28). Eles sairão da Praça de Esportes Radicais, na avenida Tomé de Souza em direção à tenda.

Confira a programação:

Sábado (25) – 20 às 22 horas – Bloco Não Empurra Que é Pior

Domingo (26) – 16 às 18 horas – Bloco da Veia (São Lourenço)

20 às 22 horas – Bisnetos do Cacique

Segunda (27) – 16 às 18 horas – Bloco da Solotéia (São Lourenço)

20 às 22 horas – Banda da Costa

Terça (28) – 20 às 22 horas – Bloco Harmonia

Foto: Dirceu Mathias/PMB