Carnaval tem redução de 30% nas autuações por embriaguez ao volante

Detran.SP contabilizou 126 motoristas autuados no feriado, em 2016 foram 185

Neste Carnaval, o número de motoristas fiscalizados durante as blitze do Programa Direção Segura –ação coordenada pelo Detran.SP para a prevenção e redução de acidentes e mortes no trânsito causados pelo consumo de álcool combinado com direção– foi 21% maior do que no Carnaval de 2016. Ao todo, no Estado, 2.185 condutores foram abordados neste Carnaval. No ano passado, foram 1.798.

Mesmo com a intensificação na aplicação dos testes, o número de motoristas autuados por combinar direção e bebida diminuiu mais de 30%. Em 2017, 126 condutores foram autuados, ante 185 em 2016.

Além disso, os condutores demonstraram ter ingerido uma menor quantidade de bebida alcoólica. Foram registrados 63% menos crimes de trânsito, que é quando o condutor apresenta mais de 0,33 miligrama de álcool por litro de ar expelido no teste do bafômetro. Em 2016, 33 motoristas foram autuados por crime de trânsito. No Carnaval de 2017, foram 12.

As blitze do Programa Direção Segura ocorreram entre os dias 24 e 28 de fevereiro, nas cidades de: Campinas, Guarujá, Guarulhos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e São Paulo. Estavam previstas operações para Ribeirão Preto e Santos, mas elas tiveram de ser canceladas por causa das fortes chuvas que atingiram esses municípios nos dias programados para as ações.

Os motoristas autuados por embriaguez ao volante ou por recusa ao teste do bafômetro têm de pagar multa de R$ 2.934,70 e respondem a processo administrativo junto ao Detran.SP para a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Se voltarem a cometer a mesma infração dentro de um ano, o valor da multa é dobrado.

Guarujá

No Guarujá, a operação foi realizada na noite de sábado, 25, e na madrugada de domingo, 26 de fevereiro. Dos 134 condutores que foram submetidos ao teste, 11 foram autuados. Isso significa que 8,2% dos motoristas abordados tinham ingerido bebida alcoólica.

A média de autuações feitas em todas as blitze do Programa Direção Segura no Carnaval no Estado foi de 5,7%. Então, Guarujá ficou um pouco acima da média. Além disso, quase metade (45%) dos condutores autuados no Guarujá também foram enquadrados em crime de trânsito por causa da quantidade de álcool ingerida.

Foto: Divulgação