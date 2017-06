Carreta Somos Água chega à Baixada Santista

Veículo da Sabesp promove a conscientização ambiental a partir de amanhã em Santos, Praia Grande e São Vicente

A Baixada Santista recebe a partir desta quinta-feira, 15, a Carreta Somos Água, da Sabesp, que promove a educação ambiental e oferece dicas de preservação dos recursos hídricos. O veículo com 22 metros de extensão fará três paradas na região: em Santos, Praia Grande e São Vicente. As visitas à atração são gratuitas, para todas as idades, e acontecem sempre das 8 às 17 horas.

A passagem do veículo pela região integra a programação da Sabesp no mês em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho). Em Santos, a carreta ficará estacionada entre os dias 15 e 21 de junho (de quinta a quarta-feira, exceto na segunda-feira, dia 19), na praça Vereador Luiz La Scala, ao lado do Aquário Municipal, no bairro Ponta da Praia. Já de 22 a 27 de junho estará em Praia Grande, no Núcleo de Educação Ambiental do Portinho, localizado na rua Paulo Sérgio García, 425, no bairro Sítio do Campo. Por último, a carreta segue para São Vicente, onde permanecerá entre 29 a 4 de julho, na praça Tom Jobim, em frente à Biquinha de Anchieta.

Por meio de recursos audiovisuais e tecnologias como a realidade virtual e o cinema de imersão, o ciclo da água na natureza desde os mananciais até as casas é recriado de forma inovadora e de linguagem simples. A visita começa com uma incrível viagem pelas tubulações da empresa, onde o visitante entende melhor como a água e o esgoto residencial são tratados. Em seguida é possível conhecer um laboratório nos mesmos moldes dos encontrados nas estações da Sabesp. Neste estágio existe uma área de jogos interativos em plataformas sensíveis ao toque. O final da experiência acontece com a utilização de óculos de realidade virtual. Quem usa os óculos é transportado para um ambiente virtual e pode inclusive limpar uma caixa d’água com as próprias mãos.

A Carreta Somos Água está em atividade desde agosto de 2016 e desde o ano passado já teve cerca de 50 mil visitantes nas mais de 40 cidades paulistas percorridas. Neste ano já passaram pelo veículo mais de 15 mil pessoas.

Foto: Divulgação