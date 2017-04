Carro é roubado em assalto a mão armada no Indaiá

Vítima foi surpreendida por dois bandidos em assalto na madrugada de segunda-feira, 10

Uma mulher de 23 anos teve o seu veículo roubado na madrugada de segunda-feira, 10, na rua Manoel Ruas Peres, no Indaiá. Dois homens em uma moto abordaram a vítima e um amigo e levaram o veículo Hyundai I30, de cor preta, com diversos pertences dentro.

Segundo o boletim de ocorrência, os criminosos surgiram ao lado do veículo e um deles bateu com uma arma no vidro e ordenou que saíssem do carro. Eles roubaram o relógio do amigo da vítima e fugiram com o veículo, que continha documentos, óculos de sol, aparelhagem de som e roupas de banho. Os suspeitos ainda não foram identificados.

Foto: Reprodução/Internet