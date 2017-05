Caruara agora oferece Turismo de Base Comunitária

Passeio conta com banho de cachoeira, pratos típicos, artesanato e roda de conversa com moradores antigos

Trilha com direito a banho de cachoeira, roda de conversa com antigos moradores, oficina de artesanato e, para completar, café típico da roça, almoço quilombola e doces caiçaras. Caruara, na Área Continental de Santos, é a mais nova atração turística da cidade, que já recebe grupos com, pelo menos, 10 visitantes para um roteiro diferenciado, com cerca de oito horas de duração.

O passeio, que se insere no chamado Turismo de Base Comunitária (TBC), começou a ser articulado há cerca de três anos e hoje envolve aproximadamente 25 moradores. “Eles foram qualificados como culinaristas, monitores de turismo e artesãos”, explicou Milene Oliveira, da Seção de Ecoturismo da Secretaria de Turismo, acrescentando que os primeiros grupos fizeram o roteiro no final do ano passado, em caráter experimental.

Culinária

Os visitantes são recebidos por volta das 9 horas com um café da roça, integrado por batata doce ou mandioca; bolos de polpa de palmito juçara ou de limão-cravo e sucos de carambola, pitanga ou goiaba. Na sequência, há passeios pelo bairro com monitoria de moradores, trilhas – uma com direito a banho de cachoeira -, roda de conversa com antigos residentes e oficina de artesanato, que aproveita escamas de peixe e o tecido de guarda-chuvas.

O almoço consiste em peixe, camarão ou marisco; bolinho de taioba; farofa de banana e salada quilombola, que utiliza o coração da bananeira como ingrediente. Para finalizar, doces de banana ou goiaba em calda e brigadeiro de casca de banana. “Todos os itens obedecem à sazonalidade e os pratos são preparados pelas próprias moradoras”, enfatiza Milene Oliveira. Para encerrar a programação, às 17 horas, os visitantes participam de café com bolo.

Reservas

O roteiro é feito mediante agendamento e os interessados podem entrar em contato com a moradora Sandra, no (13) 99751 7484. O pacote completo custa R$ 100,00, mas é possível reduzir os passeios ou eliminar o café, baixando o valor para R$ 80,00. A Agência de Turismo Caiçara, (13) 3466 6905, também comercializa o roteiro.

Foto Sandra Moraes