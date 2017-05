Casa da Cultura apresenta espetáculo Habiba

A Casa da Cultura fica na avenida Thomé de Souza, 130, Praia da Enseada/Centro

A peça Habiba, com Cris Miguel, é a atração oferecida pelo Sesc Bertioga, por meio do projeto Teatrada, no domingo, 21, na Casa da Cultura. Trata-se de uma seleção de contos árabes intermeados pela história de uma contadora de histórias que sabe ler, nos tapetes persas, o futuro. Apresentando essa cultura por meio de histórias e brincadeiras, o espetáculo fala da luta pelos sonhos, de como vencer o medo, e da questão do respeito à mulher e igualdade entre os sexos, em um passeio pelo imaginário árabe de mercadores e suas viagens pelo deserto.A Casa da Cultura fica na avenida Thomé de Souza, 130 – Praia da Enseada/Centro. A entrada é gratuita.

Foto: Caldeira Produção